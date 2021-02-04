محافظة أسيوط: غلق نفق «المنفذ» غدا وحتى السبت المقبل لأعمال الصيانة والرصف

أعلنت محافظة أسيوط، استكمال أعمال صيانة وتطوير ميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ" بوسط مدينة أسيوط، ما يستلزم غلق النفق أمام السيارات والمارة ابتداء من الساعة 12 ليلا غدا الخميس وحتى الساعة 2 ظهرا السبت، مع عمل بعض التعديلات المرورية، بالتنسيق مع إدارة المرور ورئاسة حى غرب .

وأشار البيان الصادر عن مكتب إعلام محافظة أسيوط، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وخطة المحافظة لتطوير مراكز وأحياء المحافظة واستكمال أعمال الرصف وصيانة الطرق وتطوير منظومة الصرف داخل الأنفاق فإنه سيجرى استكمال أعمال الرصف وتطوير منظومة الصرف بنفق المنفذ الرابط بين حى شرق وغرب مدينة أسيوط أسفل السكة الحديد.

كما أن المحافظ أصدر تعليماته لرئيس حى غرب محمد بشير بالتنسيق مع العميد إيهاب الألفي، مدير إدارة المرور بالمحافظة لتنظيم الحركة المرورية، والإعلان عن خطوط السير البديلة لحركة السيارات والمارة وتركيب لوحات إرشادية وإشارات مضيئة لتوعية وتوجيه السائقين والمارة لحين انتهاء أعمال التطوير والصيانة.

وناشد البيان المواطنين بالالتزام بتعليمات المرور وبالطرق البديلة وعدم التزاحم بمنطقة المنفذ لحين انتهاء أعمال الرصف والتطوير وتركيب البلدورات.