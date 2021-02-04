مستشارة ألمانيا تمنح الآباء أملا في إعادة فتح المدارس ورياض الأطفال قريبا

أعطت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، أملا للأباء في إمكانية إعادة فتح المدارس ورياض الأطفال قريبا، في ظل جائحة كورونا.

وقالت ميركل، اليوم خلال نقاش عبر الإنترنت مع أمهات وآباء، بشأن وضع الأسر في ظل الوباء: "الهدف هو الوصول إلى الحالة الطبيعية بأقصى سرعة ممكنة. يمكننا أن نتوقع ذلك".

وخلال النقاش تحدث 14 مشاركا عن مشكلاتهم بشكل عاطفي جزئيا، عن الدراسة من المنزل وكذلك عن المشكلات المالية وتراجع الأفق المستقبلية للأطفال.

وتعهدت ميركل بأن تكون المدارس ورياض الأطفال أول ما سيتم إعادة فتحه ودعت إلى تفهم القرارات بالنظر إلى المؤسسات، قائلة إن ذلك يثير أعصاب الجميع.

وأضافت المستشارة: "لم أكن اتمنى مطلقا أن أضطر لاتخاذ مثل هذه القرارات، يتعين علي أن اقول ذلك لكم جميعا"، مؤكدة أنه أمر محزن ويتسبب في ثقل الكاهل بشكل دائم.

يذكر أن أغلب المدارس ورياض الأطفال في ألمانيا مغلقة منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي، أو تخضع لقيود مشددة في عملها. وتستغرق هذه المرحلة مدة أطول من مرحلة الإغلاق التي مرت بها ألمانيا في ربيع العام الماضي مع بدء تفشي الوباء.