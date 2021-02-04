إيران تسجل 67 حالة وفاة و7040 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 67 حالة وفاة و7040 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و445 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 58 ألفا و256 حالة.

وذكرت أن عدد المتعافين تجاوز المليون و235 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن إيران تأتي في المرتبة الـ 16 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.