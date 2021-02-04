سقوط أمطار متفرقة على مدن محافظة شمال سيناء

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شهدت محافظة شمال سيناء، أجواء غير مستقرة تمثلت في سقوط أمطار رعدية بشكل متفاوت في عموم المراكز.

وأعلنت محافظة شمال سيناء، مواصلتها رفع حالة الطوارئ تحسبا لأى تطورات لاحقة، فيما لم تتلقى غرف العمليات الرئيسية والفرعية أى بلاغات.

وفى مناطق وسط سيناء التى شهدت سقوط متقطع للأمطار تواصلت الاستعدادات لأى احتمالات سيول خلال الساعات القادمة، وتابعت غرف العمليات بمجلسى مدينة الحسنة ونخل الموقف بالتنسيق مع مشايخ القبائل، لسرعة الإبلاغ عن اى سيول لاتخاذ الاجراءات العاجلة .

كما تابعت مجالس مدن الحسنة ونخل، مخرات السيول والتأكد من خلوها من العوائق أو الإشغالات، بتعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.