محافظ دمياط توجه بشفط تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وموجة الطقس السيىء، وسقوط الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة مساء الأربعاء.

وقد وجهت المحافظ تعليماتها إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالدفع بالمعدات اللازمة، لشفط تجمعات مياه الأمطار بجميع المناطق، والدفع أيضاً بالأطقم الفنية ومجموعات العمل المدربة للتعامل الفوري مع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار الغزيرة، لتحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع، وكذلك تخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، حفاظًا على سلامة المواطنين.

ونوهت "محافظ دمياط" إلى متابعة الموقف، لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة، مؤكدة أنه يتم العمل وفقًا لخطة وإستراتيجية محددة لمجابهة أية تداعيات محتملة.