حكومة المكسيك تعلن التزامها بحكم المحكمة العليا بشأن قطاع الكهرباء

قالت وزيرة الداخلية المكسيكية أولجا سانشيز كورديرو في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن الحكومة ستلتزم بقرار المحكمة العليا بإبطال تغييرات أدخلتها الإدارة الحالية على سياسة الكهرباء.



وأعلنت المحكمة العليا أن أجزاء من السياسة الجديدة للحكومة بشأن الكهرباء غير دستورية، في ضربة لمحاولات الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور للتخفيف من درجة انفتاح السوق، الذي جرى وفقا لإصلاح قطاع الطاقة عام 2014.



وقالت سانشيز في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء إن الحكومة ستقبل بقرار الكونجرس بشأن مشروع قانون للرئيس يعطى لمرفق كهرباء الدولة "سي إف إي" أولوية فى البلاد.



وأضافت الوزيرة أن المكسيك لا تدعم أي احتكار في الكهرباء، لكنها تريد أن يتم تنظيم القطاع، وأن يكون للحكومة "دور إشرافي" عليه، مؤكدة أن المكسيك لا تحاول وقف الاستثمار الخاص في الكهرباء.



وكان لوبيز أوبرادور تعهد باستعادة هيمنة شركتي "سي إف إي" و"بيميكس" المملوكتين للدولة، ومضت حكومته في سلسلة تغييرات تنظيمية منذ ديسمبر عام 2019، حيث اختبرت حدود إصلاح الطاقة لعام 2014 الذي فكك الشركات الاحتكارية المملوكة للدولة.