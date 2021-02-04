الأهلي يتقدم على الدحيل بهدف الشحات فى الشوط الأول

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقدم على الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات، في الدقيقة ٣٠ من زمن الشوط الأول، في المباراة التي تقام على استاد المدينة التعليمية، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

قدم لاعبو الأهلي عرضًا قويًّا، وسيطر الفريق على مجريات اللقاء منذ بدايته، وسط تراجع وتكتل دفاعي لفريق الدحيل، وفي الدقيقة ٣٨ يلغي الحكم الجواتيمالي ماريو إسكوبار هدفًا للأهلي سجله والتر بواليا بداعي التسلل.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون ‏وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين ‏الشحات ووالتر بواليا.‏

بدأت المباراة بضغط قوي، وينجح محمد الشناوي في إبعاد كرة طولية في الدقيقة الرابعة من داخل منطقة الجزاء من خطأ حصل عليه فريق الدحيل، ويرد الأهلي بفرصة خطيرة عن طريق طاهر محمد طاهر، الذي تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة السادسة، ويحاول المراوغة ولكن الدفاع يحولها إلى ضربة ركنية، ينفذها معلول وقابلها بواليا برأسية ضعيفة تمر خارج الملعب.

دخل لاعبو الأهلي في أجواء المباراة، وتناقل اللاعبون الكرة في منتصف ملعب الدحيل، ويرسل معلول عرضية في الدقيقة الثامنة ولكن لم تستغل.

استحواذ تام للأهلي في الدقائق العشر الأولى، وظهور قوي في منتصف ملعب الفريق القطري، ومحاولات مستمرة لتسجيل هدف التقدم.

في الدقيقة ١١، يضغط حسين الشحات على دفاع الدحيل ويطلق تصويبة قوية تصطدم بالدفاع والحارس صلاح زكريا في فرصة خطيرة للفريق.

حماس جماهيري كبير في المدرجات، وتشجيع لا ينقطع من الموجودين في ملعب المباراة.

عودة من جديد للتحضير من دفاع الأهلي، ومحاولات مستمرة للبحث عن ثغرة، في ظل التراجع والتكتل الدفاعي لفريق الدحيل في منتصف ملعبه وأمام مرماه.

كرة طولية من طاهر محمد إلى الشحات في الدقيقة ٢٣ ولكن دفاع الدحيل أقرب إلى الكرة.

ترجم الشحات سيطرة وتفوق الأهلي بتسجيل هدف في الدقيقة ٣٠ من تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

واصل لاعبو الأهلي الضغط الهجومي، وفي الدقيقة ٣٣ يمرر أفشة لمعلول داخل منطقة الجزاء، الذي حاول إرسال عرضية تصطدم بدفاع الدحيل وتخرج ضربة ركنية.

يطلق حمدي فتحي تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة ٣٧ تمر أعلى العارضة.

في الدقيقة ٣٨ يلغي الحكم الجواتيمالي ماريو إسكوبار هدفًا للأهلي سجله والتر بواليا من كرة طولية وانطلق تجاه المرمى ويضع الكرة على يسار الحارس، ولكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل.

وكاد الأهلي يضيف الهدف الثاني بعد انفراد طاهر محمد طاهر بالمرمى، ولكن الحارس يبعد الكرة وتصطدم بوالتر بواليا وتضيع فرصة مؤكدة.

وتمر الدقائق الأخيرة دون تعديل في النتيجة، ويطلق الحكم الجواتيمالي ماريو إسكوبار صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف سجله حسين الشحات.