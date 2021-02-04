أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن مبادرة الأخوة الإنسانية تؤسس لمرحلة جديدة من التعايش السلمي بين جميع مواطني العالم.

وطالب الجندي، في بيان له اليوم، مختلف حكومات الدول والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بضرورة دعم هذه المبادرة لإنجاحها والقضاء على المعاناة والحروب التي دمرت دول العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط.

وثمن عضو مجلس الشيوخ، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمل من أجل نشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي، داعيا إلى تلبية هذا النداء من أجل الإنسانية.

وشدد الجندي، على أن الأوطان تتسع للجميع دون تمييز أو تفرقة أو عنصرية قائمة على الدين أو اللون أو العرق من أجل ان يعيش العالم كمجتمع واحد دون حروب أو صراعات نتج عنها تدمير دول وتهجير وقتل وإصابة الملايين.

واختتم عضو مجلس الشيوخ بالتأكيد على أهمية التعايش المشترك في بين مواطني العالم حتى يمكن للبشرية أن تواصل تقدمها دون خوف وحتى نقضي على كافة مظاهر العنف والتطرف التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء وسلبتهم حقهم في الحياة.