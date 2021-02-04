مساعد وزير الآثار: الأكشاك المنفذة بقصر البارون لن تؤثر بشكل سيئ على المكان

قالت إيمان زيدان، مساعد وزير السياحة والآثار، إن الأكشاك ذات الهياكل المعدنية في حديقة قصر البارون كانت موجودة بشكل مؤقت لتشغيل الخدمات في القصر، لافتة إلى أن الخدمات المنفذة تتماشى مع القصر ولا تجرح البانوراما الخاصة بالمكان.

وأضافت زيدان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الأربعاء، أن الخدمات سيتم إنشاؤها بنظام الهياكل الخفيفة باستخدام مواد وألوان تتماشى مع القصر، مؤكدة أن الأكشاك المنفذة لن تؤثر بشكل سيئ على المكان.

وأشارت إلى أن عدد الأكشاك لن يكون كبيرًا كما ظهر بالصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن الهيكل غير مغطى الآن، مضيفة أن المكان قابل للتقسيم الداخلي.

وأوضحت مساعد وزير الآثار أن نظام الهياكل الخفيفة ليس إنشائيًا، ويعتمد في الأساس على الفك والتركيب، قائلة إن الأمر يتطلب موافقة لجان فنية متخصصة من الآثار والعمارة.

وأثار بناء مجموعة من الأكشاك ذات الهياكل المعدنية في حديقة قصر البارون إمبان الأثري بحي مصر الجديدة (شرق القاهرة)، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتراضات من جانب الآثاريين المصريين احتجاجاً على ما اعتبروه «تشويهاً للقصر التاريخي»، في الوقت الذي دافعت وزارة السياحة والآثار المصرية عن قراراها، مؤكدة أنّ المواد المستخدمة في بناء هذه الأكشاك تتماشى مع القيمة التاريخية والأثرية للقصر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لهياكل معدنية في حديقة القصر الخلفية، وكشكاً يحمل إحدى العلامات التجارية المعروفة في مصر بتقديم المشروبات الساخنة والوجبات السريعة على الطرق الرئيسية، متسائلين عن سبب وجودها داخل القصر الأثري الذي تم افتتاحه لأول مرة أمام الجمهور منذ نصف قرن في يونيو الماضي بعد انتهاء مشروع ترميمه.