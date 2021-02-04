 محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير الجارية بالجزيرة الوسطى بصلاح سالم - بوابة الشروق
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محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير الجارية بالجزيرة الوسطى بصلاح سالم

شريف حربي
نشر في: الخميس 4 فبراير 2021 - 11:27 ص | آخر تحديث: الخميس 4 فبراير 2021 - 11:27 ص

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال التطوير والتجميل الجارية بالجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم والتى تشمل رفع كفاءة المسطحات الخضراء واللاند سكيب والإنارة فى المنطقة الممتدة من نزلة كوبرى المطار حتى ميدان العباسية بطول ٨ كم.

 

وطالب محافظ القاهرة، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير خاصة وأن هذه المنطقة هى أول ما يقابل السائح عند قدومه إلى مصر مطالبًا بتكثيف التشجير وتوزيعه حول التمثال الأثرى الذى يتوسط الجزيرة الوسطى.

 

وقال اللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة النظافة، إن أعمال التطوير تقوم بها الهيئة بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى تتضمن استخدام الإضاءة الحديثة فى إبراز أعمال التشجير.

 


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