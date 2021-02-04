تسبب حادث اصطدام عربة نصف نقل مجهزة بونش، بقطار عند مزلقان "فزارة" بين محطتي ديروط والقوصية بأسيوط، إلى تأخر حركة القطارات سيما المتجهة من القاهرة إلى أسوان لما يزيد عن ٣ ساعات.

كانت غرفة عمليات المحافظة بأسيوط، تلقت اليوم إخطارا من المهندسة هويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية، يفيد باصطدام سيارة نصف نقل تحمل الرقم (ه ب ج 1279) بالقطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، مما أدى إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين جراء الحادث.

وتسبب تأخير القطارات عن مواعيدها في إحداث تكدس بالمحطات المختلفة السابقة لموقع الحادث، حيث اكتظ المواطنين على الأرصفة في انتظار القطارات التي اضطر الكثير منها للتخزين حتى السماح لها بالعبور.

يذكر أن هيئة السكة الحديد ومحافظ أسيوط أعلنا عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد رفع آثار الحادث.