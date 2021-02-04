تساقط الثلوج على سانت كاترين وأمطار غزيرة بمدن دهب ونويبع

ضربت حالة من الطقس السيئ معظم مدن محافظة جنوب سيناء، وتساقطت أمطار غزيرة بمدن دهب ونويبع وشرم الشيخ، وتساقطت الثلوج على قمة جبل موسى بمدينة سانت كاترين.

أكد مصدر بمركز العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة جنوب سيناء، أن مدن دهب ونويبع وشرم الشيخ شهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، تساقط أمطار غزيرة، وجرى رفع درجة الاستعداد القصوى للسيطرة على تداعيات الموقف.

وقال المصدر إن مركز العمليات تلقى إخطارًا من غرفة عمليات مدينة سانت كاترين يفيد ببدء تساقط الثلوج على المدينة، ومن المحتمل تزايد الثلوج خلال الساعات المقبلة.

ومن جانبه قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، أن المدينة أن ثلوج خفيفة تتساقط فوق قمم الجبال، ومن المقرر أن تظهر بوضوح مع أول ضوء من صباح اليوم، وقد تتعرض للذوبان بمجرد شروق الشمس.

وتوقع رئيس مدينة سانت كاترين حدوث سيول بسيطة نتيجة ذوبان الثلج، مؤكدًا أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى ونشر معدات الحملة الميكانيكية في مناطق إحداثيات السيول.