الإعلان عن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين بمحافظة تعز اليمنية

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أعلنت القوات المشتركة الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين بمحافظة تعز وسط البلاد.

وقالت القوات المشتركة، في بيان لها، إن "قواتها أسقطت طائرة مسيّرة تابعة للمليشيات الحوثية، كانت تحلق فوق مثلث البرح غرب تعز بالساحل الغربي".

وذكرت أن أفراد اللواء 22 مشاة رصدوا طائرة حوثية مسيّرة تُحلّق في سماء البرح، "وقاموا بالتصدي لها وإسقاطها بضربة مباشرة".

وكانت القوات المشتركة، حسبما أفاد البيان،أسقطت طائرة استطلاع حوثية بالدريهمي في الأيام الماضية،" في ظل مواصلة المليشيات تصعيدها العسكري في جبهة الساحل الغربي".

وتصاعدت مؤخرا وتيرة الاشتباكات بين الحوثيين والقوات المشتركة في الساحل الغربي للبلاد، وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين بخرق الهدنة والتصعيد العسكري.

ويقود القوات المشتركة طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح الذي انضم للتحالف بعد مقتل عمه على يد الحوثيين في ديسمبر 2017، ولا تخضع هذه القوات لهيئة الأركان اليمنية.