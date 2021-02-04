غلق طريق «وادى فيران - سانت كاترين» بجنوب سيناء بسبب الطقس السيئ

أغلقت الأجهزة التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء اليوم، الخميس، طريق وادي فيران - سانت كاترين، عقب تعرض المنطقة لأمطار وسيول متوسطة، وجاء قرار الغلق كإجراء احترازى لحماية المواطنين.

وناشد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قائدى السيارات والمركبات القادمين من خارج المحافظة بضرورة توخي الحذر والقيادة ببطء على طول الطرق الدولية بكلا الاتجاهين تزامنا مع تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ أدت إلى سقوط أمطار تنوعت بين غزيرة ومتوسطة وتسببت في حدوث سيول ضعيفة.

وقال المحافظ في تصريح له اليوم، إنه من المتوقع حدوث سيول على بعض المناطق، خاصة أن كميات الأمطار التى سقطت على بعض المدن كانت كبيرة وتتجمع عن طريق الوديان والدروب الجبلية، لتتحول إلى سيول، مؤكدا أن المحافظة مستعدة لمثل هذه الأزمات، خاصة أنها تتكرر كل عام، وإن اختلفت مناطق حدوث السيول.