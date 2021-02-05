ألمانيا: رجل ينتهك عرض طفل تولى رعايته لمساعدة والديه في أزمة كورونا

اعترف رجل في ألمانيا بارتكابه جريمة انتهاك جنسي بحق طفل كان قد تولى رعايته لتخفيف العبء عن كاهل والديه إبان أزمة كورونا.

وقال المتهم - 55 عاما، خلال جلسة المحاكمة في العاصمة الألمانية برلين إن كل الاتهامات الموجهة له صحيحة.

ويُعْتَقَد أن الرجل ارتكب جريمة الانتهاك الجنسي بحق الطفل - 8 أعوام، 5 مرات، كما أنه أنتج صورا ومقاطع فيديو فاضحة للأطفال وبلغ إجمالي الجرائم المتهم بها الرجل 34 جريمة.

وبحسب التحقيقات، فإن التعديات وقعت في كوخ داخل حديقة صغيرة تابعة للمتهم، وذكرت صحيفة الدعوى أن الرجل يعرف عائلة المجني عليه منذ عدة سنوات وأنه كان يلتقي الصبي كل يوم تقريبا في الصيف الماضي " وكان بمثابة جد للصبي وتولى العناية المنتظمة والإشراف وتربية الصبي خلال النهار في الفترة بين يونيو حتى بداية أغسطس الماضي تخفيفا لأعباء الوالدين خلال فترة كورونا".

وقال المتهم إنه لا يمكنه توضيح سبب التعدي على الطفل وأضاف أنه " لم يشعر بانجذاب جنسي نحو الأطفال من قبل أبدا" وتابع أن الطفل ذكره بصديق له من ايام الطفولة في أحد الملاجئ.

ويقبع الرجل في الحبس الاحتياطي منذ أغسطس الماضي، وتحدثت صحيفة الدعوى عن اتهامات بالاغتصاب والانتهاك الجنسي لطفل وقاصر تحت الولاية وإنتاج مواد فاضحة للأطفال والإيذاء البدني، ومن المنتظر استئناف المحاكمة في التاسع من الشهر الجاري.