السلطات اللبنانية تبدأ تحقيقاتها بشأن مقتل الناشط لقمان

بدأت السلطات اللبنانية، اليوم الخميس، تحقيقاتها لكشف ملابسات مقتل الناشط والكاتب لقمان سليم، الذي عثر عليه مقتولاً داخل سيارته جنوب البلاد.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم، أن النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان تابع جريمة قتل الناشط لقمان سليم، وكلف على الفور الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي للكشف على الجثة والسيارة.

وأشارت إلى أنه تم العثور على الناشط لقمان سليم مقتولا داخل سيارته، بين بلدتي تفاحتا والعدوسية ، وفتحت القوى الأمنية على الفور تحقيقا في الحادث.

وكان الاتصال بالناشط لقمان سليم انقطع منذ الثامنة من مساء أمس حينما كان يقوم بزيارة عائلية في بلدة نيحا الجنوبية.

ويشار إلى أن لقمان عرف بمعارضته لحزب الله اللبناني.