نجاح عملية جراحية لمصاب كورونا عمره 88 عاما بالإسكندرية

أجرى الطاقم الطبي بمستشفى العجمي النموذجي بمحافظة الإسكندرية، عملية استكشاف على فتق إربى مختنق التى أجريت أمس الثلاثاء لمريض مصاب بفيروس كورونا ومحجوز تحت العلاج بالمستشفى يبلغ عمره 88 سنة.

وأضاف البيان الصادر عن مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية اليوم، أن العملية أجريت بطاقم من جراحى مستشفى الجمهورية العام وهم دكتور محمد مطاوع، والدكتور محمد حمدى، والدكتور علاء عبد العاطى، وقام بتخدير الحالة دكتور وليد مختار، ودكتور هانى مهاب، ودكتور بهاء عبد الرءوف.

من جانبه، قال الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمى وأحد أطباء التخدير الذين شاركوا في العملية، أنه تم إصلاح الفتق وحالة المريض مستقرة تحت المتابعة وتم فصله عن جهاز التنفس الصناعى.

فيما هنأ الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، يوم الأربعاء، إدارة مستشفى العجمى النموذجى والعاملين بها على نجاح عملية استكشاف على فتق إربى مختنق التى اجريت أمس الثلاثاء لمريض مصاب بفيروس كورونا ومحجوز تحت العلاج بالمستشفى يبلغ عمره 88 سنة، مثمنا التعاون بين مستشفيات العجمى والجمهورية ورأس التين حيث شارك في العملية أطباء جراحة وتخدير من المستشفيات الثلاثة.





