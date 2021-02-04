لافروف وبلينكن يناقشان قضية نافالني واتفاقية الصواريخ الأمريكية الروسية

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قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن وزير الخارجية سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي توني بلينكن رحبا بتمديد معاهدة "نيو ستارت" وناقشا جائحة فيروس كورونا والتنسيق بشأن اللقاحات.

وأثار بلينكن قضية زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني، وأصر لافروف على ضرورة احترام النظام القانوني الروسي.

وناقش لافروف وبلينكن الوضع الدولي للنزاعات في سوريا وليبيا وأوكرانيا.

وأوضح لافروف أن روسيا مستعدة للعمل على حل الصعوبات التي تواجه البعثات الدبلوماسية الأمريكية والروسية في كل من البلدين.

وهنأ لافروف بلينكن على منصبه الجديد.