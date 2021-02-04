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مدرب الدحيل: افتقدنا للخبرة أمام الأهلي

شريف أبوحمد
نشر في: الخميس 4 فبراير 2021 - 11:17 م | آخر تحديث: الخميس 4 فبراير 2021 - 11:17 م

قال صبري لموشي المدير الفني للدحيل، أن فريقه كان ينقصه الخبرة أمام الأهلي، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، بمونديال العالم للأندية.

وفاز الأهلي بهدف نظيف على الدحيل، وتأهل لمواجهة بايرن مونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال لموشي في تصريحات بعد المباراة:«كان شرف لي ولنا جميعا المشاركة في مونديال الأندية، خسرنا المباراة في الشوط الأول، ولكن اكتسبنا خبرة من تلك المواجهة وهذا سيساعد الفريق فيما هو قادم».

وأضاف:«التفاصيل الصغيرة هي من تحسم مثل هذه المباريات، وسنحاول أن نصنع فرصا أكثر في المباريات المقبلة».

وعن ما افتقده الفريق في المباراة: ما كان نقص الدحيل هو الخبرة، فهذه المباريات تصنع الفارق من خلال الخبرة».

 


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