التحفظ على 36 ألف لتر إضافات بترولية منتهية الصلاحية في الإسكندرية

قررت نيابة برج العرب في الاسكندرية، اليوم الخميس، التحفظ على 36 ألف لتر من الإضافات البترولية منتهية الصلاحية، بعد ضبطها داخل مخزن "بدون ترخيص" للزيوت المعدنية غربي الإسكندرية.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" تابع لإحدى شركات الزيوت المعدنية، بمزاولة نشاطًا غير مشروع بتخزين كميات كبيرة من الإضافات البترولية "زيوت خام" منتهية تاريخ الصلاحية، بقصد إستخدامها في تحسين خواص الزيوت المعدنية الخاصة بزيوت محركات السيارات، مما يسبب ضررًا جسيمًا في محركات السيارات.

وبتقنين الإجراءات ومداهمة المخزن، تم ضبط المدير المسئول عنه، وبتفتيش أروقته عثر بداخله على المضبوطات 180 برميل من الإضافات البترولية، منتهية تاريخ الصلاحية، فتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر جنح بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.