روسيا تنفي انتهاك إحدى طائراتها المجال الجوي لإستونيا

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، المعلومات الواردة من المقر الرئيسي لقوات الدفاع الإستونية حول انتهاك المجال الجوي الإستوني من قبل طائرة روسية من طراز "إيل-76".

وأوضحت الوزارة "أنه في 3 فبراير من هذا العام، قام طاقم الطائرة "إيل-76" التابعة لقوات الفضاء برحلة مجدولة إلى مطار في منطقة كالينينجراد الروسية"،بحسب قناة"ار تي العربية"الروسية.

وتابعت الوزارة أن الرحلة تمت على مسار متفق عليه مسبقا وفي ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، دون انتهاك لحدود الدول الأخرى.

كان الجيش الإستوني قد ذكر في وقت سابق من اليوم الخميس إن طائرة روسية انتهكت المجال الجوي للبلاد، واتهم طائرة من طراز "إليوشن إي إل 76 إم دي" بدخول المجال الجوي للاتحاد الأوروبي والدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) دون إذن.

واستدعت وزارة الخارجية في تالين السفير الروسي على خلفية الواقعة وسلمته مذكرة، حسبما أعلن الجيش الإستوني اليوم.

وبحسب البيان، فإن انتهاك المجال الجوي، وهو الأول من جانب روسيا العام الجاري، وقع بالقرب من جزيرة فيندلو ببحر البلطيق في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء واستمر أقل من دقيقة.

وذكر البيان العسكري أنه تم تشغيل الهوية الإلكترونية للطائرة، لكن الطيار لم يتواصل لاسلكيا مع مراقبة الحركة الجوية الإستونية.