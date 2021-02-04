حقق ويستهام يونايتد فوزا ثمينا 3 / 1 على مضيفه أستون فيلا في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي .

ورفع ويستهام رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد أستون فيلا عند 32 نقطة في المركز التاسع، ومتبقي له مباراتان مؤجلتان.

جاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني، حيث تقدم ويستهام عبر توماس سوسييك في الدقيقة 51، قبل أن يضيف زميله جيسي لينجارد، المنتقل حديثا للفريق الملقب بـ(المطارق)، الهدف الثاني في الدقيقة 56.

وأعاد أولي واتكينز فريق أستون فيلا للقاء من جديد، عقب تسجيله هدفا لأصحاب الأرض في الدقيقة 81، لكن لينجارد واصل تألقه وأحرز الهدف الثالث لويستهام وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 83.

واقتنص إيفرتون فوزا شاقا 2 / 1 من ملعب مضيفه ليدز يونايتد.

ارتفع رصيد إيفرتون، الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته الأربع الماضية بالبطولة، إلى 36 نقطة في المركز السادس، وله مباراتان مؤجلتان، بينما تجمد رصيد ليدز عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

جاءت المبادرة من جانب إيفرتون، الذي تقدم بهدف مبكر للأيسلندي جيلفي سيجوردسون في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف زميله دومينيك كالفيرت ليوين الهدف الثاني في الدقيقة 41.