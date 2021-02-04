إصابة فلسطيني في مواجهات مع قوات إسرائيلية جنوب جنين

أصيب شاب فلسطيني اليوم الخميس خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية جنوب جنين بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا) اليوم عن مصادر محلية قولها إن قوات إسرائيلية اعتقلت أسيرا محررًا 27 عامًًا، بعد اقتحام بلدة جبع جنوب مدينة جنين ومداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته.

ووفق المصادر، اندلعت مواجهات داخل البلدة بين شباب فلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية ما أدى إلى إصابة فلسطيني بعيار معدني وآخرين بحالات الاختناق، وإلحاق أضرار مادية بمركبتين.

وطبقا للوكالة، اقتحمت القوات الاسرائيلية بلدتي فحمة وكفراعي وكثفت من تواجدها العسكري جنوب جنين .