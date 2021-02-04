عمال وموظفو مستشفيات مصر والسعودية والكويت بمبادرة «أبطال مجهولين» في مواجهة كورونا

ترشح عمال نظافة وموظفو مستشفيات بالإمارات والسعودية والكويت ومصر وعمان لمبادرة "الأبطال المجهولين" التي تهدف لتسليط الضوء وتكريم الفئات المساندة لخط الدفاع الأول في مواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

واستقبلت المبادرة التطوعية، التي انطلقت الشهر الماضي، عشرات الترشيحات لموظفين وحراس أمن وعمال نظافة وسائقي سيارات إسعاف وموظفي موارد بشرية بذلوا جهوداً استثنائية لنقل المصابين بالفيروس، وتيسير علاجهم وعزلهم.

وقال مؤسس المبادرة الدكتور أيهم رفعت، الرئيس التنفيذي لشركة "أكيوميد" في بيان اليوم الخميس، إن "المبادرة تقام تحت رعاية جمعية الإمارات للصحة العامة، وتهدف لتكريم نماذج قدمت جهوداً استثنائية في مواجهة وباء كورونا في مختلف الدول العربية".

وأضاف أن المبادرة استقبلت ترشيحات لموظفين وعمال في مستشفيات وقطاعات صحية مختلفة من السعودية ومصر والأردن والكويت والإمارات، تم ترشيحهم من قبل المستشفيات وجهات عملهم، تقديراً لجهودهم الكبيرة التي وفرت الدعم للأطباء والكوادر التمريضية أثناء تعاملهم من المصابين بفيروس كورونا، وأسهمت جهودهم في علاج آلاف المرضى، وتوفير الرعاية للمصابين خلال فترات العزل في المستشفيات، والحد من الإصابات بين الطواقم الطبية.

وذكر الدكتور أيهم أن لجنة تحكيم المبادرة تتولى التواصل مع المرشحين وتسجيل بطولاتهم، وتوثيقها بالفيديو ليتم إبرازها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، كتقدير معنوي لجهدهم ولتتعرف المجتمعات على بطولاتهم، وسيتم الشهر المقبل تكريمهم مادياً، في حفل ختام المبادرة.

وقالت اللجنة المنظمة للمبادرة إن أي شخص يستطيع ترشيح نفسه أو ترشيح آخرين ممن كان لهم دوراً بطولياً خلال الأزمة، كما تستطيع الجهات الصحية والإسعافية وغيرها من مختلف القطاعات ترشيح أبطالها الداعمين للكوادر الصحية في التصدي للجائحة، من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة وعبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها.

وأشارت إلى أنها سوف تختار 20 فائزاً من مختلف الدول العربية، لتكريمهم بجوائز مالية تعادل 30 ألف دولار يوم 11 مارس المقبل.