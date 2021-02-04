قالت شقيقة الكاتب والناشر والناشط السياسي لقمان سليم، إن اغتيال أخيها ليس استثناء، لافتة إلى أن المنطقة العربية تتعرض لحوادث مشابهة سواء في لبنان أو سوريا أو العراق.



وأضافت خلال تصريحات لفضائية «العربية»، اليوم الخميس، أنها كانت دائمًا ما تحذر أخاها من أعدائه وخاصة لعدم التكافؤ في السلاح المستخدم، متابعة: «كان يشد من أزري ويقول لي كوني شجاعة ولن يحدث شيئًا فأنا متواضع وأسير بين الناس، كان غلطان وأنا كان معي حق عندما قلت له أنهم قتلة ومعروفين».



وأكدت أن قاتل أخاها معروف، فضلًا عن أن الأمر لا يحتاج إلى قاضِ ومحكمة، واصفة أخيها بأنه رجل شجاع لم يخف من الموت، ومتواضع يركب المواصلات العامة واستثنائي.



وأعلنت أجهزة الأمن اللبنانية عن اغتيال الكاتب والناشر والناشط السياسي لقمان سليم، المعروف بمعارضته لحزب الله وأمينه العام حسن نصر الله، صباح اليوم، عندما عثرت الشرطة على جثمان سليم في سيارته، وقد استقرت في رأسه رصاصتان.



وأعلنت شقيقته رشا سليم، مساء أمس الأربعاء، فقدان الاتصال به بعد خروجه من منزل أحد أصدقائه في بلدة صريفا بقضاء صور.



وكتبت رشا سليم على حسابها بموقع «فيسبوك» بعد منتصف ليل الأربعاء، إن «لقمان لا يجيب على هاتفه منذ المساء».



وعُثر على هاتف سليم في حقل ببلدة صريفا، مما دفع عائلته والمقربين منه إلى ترجيح اختطافه هناك.





