«مياه الإسكندرية»: أكثر من 300 معدة منتشرة في المحافظة استعدادا لموجة الطقس السيئ

قال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إنه تم تنظيف جميع الشنايش والمطابق، فضلًا عن استعداد سيارات الصرف الصحي والمياه، لمواجهة موجة عدم الاستقرار في الطقس المتوقعة اليوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «خبر اليوم» المذاع عبر فضائية «on e»، مساء أمس الأربعاء، أنه تم أيضًا زيادة أعداد سيارات شفط المياه، استعدادًا لكسح أي تجمعات مائية ناتجة عن سقوط أمطار، مشيرًا إلى رفع درجة لاستعداد بالأماكن التي تشهد دائمًا مشكلات أثناء سقوط الأمطار.

وأشار إلى انتشار أكثر من 300 معدة في جميع أنحاء المحافظة، مضيفًا أنه تم التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية لمواجهة موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأوضح أن شبكة الصرف الصحي تستوعب نحو 1.6 مليون مترمكعب من المياه خلال اليوم، لافتًا إلى تعرض الإسكندرية خلال النوة الماضية لأكثر من 3 مليون مترمكعب مياه في أقل من نصف ساعة، ما أثر على كفاءة واستيعاب الشبكة.

