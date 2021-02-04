قال على الشحات رئيس مدينة طابا بجنوب سيناء، إنه جرى فتح طريق طابا-النقب، المعروف بطريق شق الثعبان، بعد غلقه لمدة تجاوزت 9 ساعات، نتيجة تراكم الأحجار والإطماءات عليه عقب تعرض المنطقة لسيول متوسطة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأكد رئيس المدينة، في تصريح له اليوم الخميس، الدفع بعدد من المعدات الثقيلة من قبل هيئة الطرق، ومجلس مدينة طابا، لرفع الكميات الكبيرة التي غطت طريق طابا-النقب تمامًا، واستغرقت أعمال رفع هذه الإطماءات أكثر من 8 ساعات.

وأضاف أن طريق طابا-نويبع مازال مغلقًا أمام حركة المرور، وجاري العمل على قدم وساق لرفع كافة الإطماءات ومخلفات السيول تمهيدًا لفتحه خلال ساعات، مشيرا إلى فتح مسلك بطريق طابا-نويبع، لسير السيارات إلى أن يتم رفع كميات الحجارة الكثيرة.

وكانت قد تعرضت مدن خليج العقبة بجنوب سيناء "شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا" لسيول متوسطة نتيجة تساقط الأمطار عليها بداية من مساء أمس.

كما تعرضت منطقة وادي فيران لسيول متوسطة الحدة، أدت إلى غلق طريق فيران-كاترين، وجرى فتحه منذ قليل.

وأعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من احتمال حدوث سيول، نتيجة استمرار حالة الطقس السيئ التي تتعرض لها محافظة جنوب سيناء.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الدفع بسيارات لكسح مياه الأمطار من الطرق ببعض المناطق التي تعرضت لسقوط أمطار بمدينة شرم الشيخ، إضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتجهيز المعدات الثقيلة، والمرور على كافة الطرق الحيوية في المناطق التي تعرضت للسيول، ورفع مخلفات السيول بها.