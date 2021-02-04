أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن مجهودات المديرية عن صرف 81.7 مليون رغيف (بمعدل يومي 2.6 مليون رغيف/ يوم)، من خلال 307 مخابز، وصرف 3777 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 593 مستودع دقيق على مستوى المحافظة، وصرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ 1.35 مليون جنيه لصالح 62150 بطاقة تموينية.

واستعرض وكي وزارة التموين بالأقصر عن نشاط المديرية خلال يناير الماضي، ومنها صرف السلع التموينية من خلال 479 تاجر تمويني و169 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى المحافظة، بإجمالي قيمة 42.5 مليون جنيه بموجب البطاقات التموينية، فضلًا عن توزيع وتسليم 814 بطاقة تموينية ما بين بدل تاف وفاقد وفصل اجتماعي واستخراج جديد.

وعن المواد والبترولية والبوتاجاز، أشار الدكتور تامر صلاح، إلى توفير السولار والبنزين بأنواعه من خلال 62 محطة وقود على مستوى المحافظة، وتوزيع 360 ألف و585 أسطوانة بوتاجاز منزلية بخلاف 14963 أسطوانة تجارية خلال الشهر وبالسعر الرسمي المحدد.

وأضاف أنه تم تحرير 709 محاضر ومخالفات تموينية منها 291 مخالفة ضد المخابز "نقص وزن، مواصفات، غلق وتوقف، سجلات، ميزان، نظافة، و369 قضية بالأسواق مختلفة، و49 قضية ضد محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، فضلًا عن ضبط طن ونصف دقيق بلدي مدعم، و27 جوال سماد زراعي محظور تداوله بالأسواق، و3 شيكارات دقيق مخابز، و16 جوال رده ناعمة مخصصة للمخابز البلدية.

وأشار وكيل وزارة التموين بالأقصر إلى أنه تم تحرير المحاضر وعرضها على النيابة العامة، وتنفيذ جميع قراراتها في المضبوطات المحرزة.