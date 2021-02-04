وزير قطاع الأعمال: وقعنا اتفاقية مع شركة مصرية خالصة لإنتاج السيارة الكهربائية

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه تم توقيع اتفاقية مع شركة مصرية خالصة لإنتاج السيارة الكهربائية، موضحًا أن هناك مهارات عالية بالدولة ولكن ينقصها العمل المؤسسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «خط أحمر» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أنه تم توقيع نوعين من مذكرات التفاهم مع الشركة المصرية لإنتاج السيارة الكهربائية، مشيرًا إلى تمكن الشركة من تصنيع 70% من بطاريات المركبات الكبيرة.

وأوضح أن توقيع الاتفاقية يشمل تصنيع الشركة للبطريات المركبات الكبيرة والصغيرة، مضيفًا أنه سيتم إنشاء شركة للبحوث والتطوير لإضافة مكونات آخرى غير البطارية للسيارات، بحيث تصبح السيارة الكهربائية 80% منها مكونات محلية بعد مرور سنتين ونصف.

