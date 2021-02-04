قال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن رحلات العودة من السعودية إلى مصر مستمرة، موضحًا أن تعليق الرحلات من مصر إلى العودية جاء كإجراء احترازي للحد من انتشار كورونا داخل المملكة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء أمس الاربعاء، أن رحلات مصر للطيران مستمرة إلى أغلب الوجهات الأوروبية والأمريكية، ذاكرًا أن النسبة تقدر بنحو 90%.

وأكد اتباع الشركة لجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ حفاظًا على صحة الركاب، كالتزام التباعد الاجتماعي وتقليل التعامل الشخصي مع الموظفين واستبداله بمكينات، مضيفًا أنه يمكن الحصول على الخدمة في المنزل من خلال الموقع الإلكتروني.

وأشار إلى جاهزية الطائرات بفلاتر لتنقية الهواء من أي ميكروبات، إضافة إلى توزيع المستلزمات الطبية كالكمامة والجوانتي على الركاب، ذاكرًا أنه يتم التشديد على ارتداء الكمامات خلال الرحلة.

وأوضح أن المنظمات الدولية ذكرت أنه لا داعي من التباعد الاجتماعي داخل الطائرة، مناشدًا جميع الراغبين بالسفر من المواطنين بالتزام بكل ما يتم الإعلان عنه من إجراءات احترازية داخل المطار أو الطائرة.

