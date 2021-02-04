اغتيال الكاتب والناشر لقمان سليم أحد أبرز معارضي حزب الله في لبنان

أعلنت أجهزة الأمن اللبنانية عن اغتيال الكاتب والناشر والناشط السياسي لقمان سليم، المعروف بمعارضته لحزب الله وأمينه العام حسن نصر الله.

جاء ذلك صباح اليوم، عندما عثرت الشرطة على جثمان لقمان سليم في سيارته، وقد استقرت في رأسه رصاصتان.

ومساء أمس الأربعاء، أعلنت شقيقته رشا سليم فقدان الاتصال به بعد خروجه من منزل أحد أصدقائه في بلدة صريفا بقضاء صور.

وكتبت رشا سليم على حسابها بموقع "فيسبوك" بعد منتصف ليل الأربعاء، إن "لقمان لا يجيب على هاتفه منذ المساء".

وعُثر على هاتف سليم في حقل ببلدة صريفا، مما دفع عائلته والمقربين منه إلى ترجيح اختطافه هناك.

وقالت رشا في تعليق لاحق: "وجدنا الهاتف في نيحا الجنوب، ولم نجد لا السيارة ولا لقمان.. أين لقمان؟".

وتعرض لقمان سليم كثيرا لمحاولات تشويه واتهامات بالعمالة من أنصار حزب الله، وفي 13 ديسمبر 2019 وجد على سور بيت عائلته شعارات تهديدية.

واتهم حزب الله عبر وسائل إعلامه لقمان سليم مرارا بتلقي تمويلات خارجية والتعاون مع جهات أجنبية، لا سيما وأنه احتفظ بمواقفه السياسية المعارضة لتوجهات الحزب رغم كونه من أهالي منطقة نفوذه الرئيسية في بيروت؛ حارة حريك بالضاحية الجنوبية.

اقرأ المزيد عن لقمان سليم وخلفيات صراعه مع حزب الله في هذا المقال الذي نشرته "الشروق" للكاتب الصحفي سيد محمود، عقب تعرض لقمان سليم للتهديد نهاية العام قبل الماضي: وصايا لقمان