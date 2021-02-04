الكويت تصدر مجموعة من القرارات للسيطرة على معدلات تفشي كورونا

أصدرت الحكومة الكويتية، مجموعة من القرارات الجديدة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الليلة الماضية عن رئیس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم القول، إن مجلس الوزراء قرر إغلاق كافة الأنشطة التجاریة اعتبارا من الثامنة مساء وحتى الخامسة من فجر الیوم التالي، باستثناء الصیدلیات ومنافذ

التسوق للأغذیة والمستلزمات والتموینیة، وذلك اعتبارا من الأحد المقبل.

وذكر المزرم أن القرارات شملت إیقاف العمل بأنشطة الأندیة الصحیة ومحلات العنایة الشخصیة.

وقال إن مجلس الوزراء قرر منع دخول البلاد لغیر الكویتیین اعتبارا من الأحد القادم، ولمدة أسبوعین، فیما عدا أقارب الكویتیین من الدرجة الأولى ومرافقیھم من العمالة المنزلیة والعمالة المسجلة في منصة "بالسلامة".

وأضاف أن مجلس الوزراء قرر تطبیق الحجر المؤسسي لدى إحدى الفنادق المحلیة على كافة القادمین للبلاد لمدة سبعة أیام على نفقتھم الخاصة من خلال التسجیل بمنصة "كویت مسافر" على أن تستكمل مدة الحجر المقررة، وهي سبعة أیام أخرى، بالمنزل. وأوضح المزرم أن القرار سالف الذكر سیعمل به اعتبارا من یوم الأحد الموافق 21 فبرایر الجاري ولمدة شھر قابلة للتمدید.