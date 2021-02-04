سيول تضرب شرم الشيخ والوحدة المحلية ترفع حالة الطوارئ

تعرضت مدينة شرم الشيخ لموجة من الطقس السيئ خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حيث علت أصوات الرعد وأضاء البرق سماء مدينة السلام، وتساقطت الأمطار بغزارة على معظم أحياء المدينة، وتسببت هذه الأمطار في حدوث سيول ضربت عدة مناطق بالمدينة، وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء.

وتعرضت مناطق السوق التجاري القديم ومدخل مارينا وهضبة أم السيد لسيول متوسطة عقب سقوط الأمطار بغزارة، مما دفع العديد من مواطني مدينة شرم الشيخ يناشدون المسئولين لسرعة التدخل.

اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أكد أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى، والدفع بفريق من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، لشفط المياه من الشوارع، بالتعاون مع مجلس المدينة.

وقال المحافظ في تصريح له، إن هذه الأمطار والسيول ظاهرة طبيعية اعتادت عليها المحافظة كل عام، لافتًا إلى أن السيول التي تعرضت لها المدينة بسيطة، وتسير في المجرى الطبيعي لها، ولم تؤثر على حركة العمل بالمطار وميناء شرم الشيخ البحري، وكيليهما يعملان بصورة طبيعية.

وأكد أن هناك خطة موضوعة للسيطرة على هذه السيول، حيث جرى إنشاء العديد من مشروعات الحماية من أخطار السيول بالمدينة، لافتًا إلى أنه وجري تنفيذ المرحلة الأولي من حماية مدن المحافظة من أخطار السيول بتكلفة تجاوزت 600 مليون جنيه، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية بتكلفة تتعدى 700 مليون.