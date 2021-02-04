ينطلق في مصر والدول العربية، يوم الأحد المقبل، بودكاست جديد بعنوان "نوما هنيئًا"، هو الأول من نوعه في العالم العربي، للتخفيف من معاناة فيروس كورونا ومساعدة المستمعين على النوم.

وقال مارك أبو جودة رئيس المحتوى والتسويق الفني وعلاقات شركات الإنتاج الموسيقي لشركة "ديزر" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا ، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، اليوم الخميس، إن أحد الأسباب التي دفعتهم إلى إطلاق بودكاست "نومًا هنيئًا" هو معاناة الكثير من الأشخاص من الأرق منذ بدء انتشار جائحة كوفيد-19، وفرض الإغلاق في معظم الدول وعدم قدرتهم على النوم بسبب الضغوطات اليومية والقلق والتوتر.

وأضاف أن كل حلقة ستأخذ المستمعين إلى رحلة خيالية في جميع أنحاء العالم العربي، وتحكي عن مدن عديدة ترتبط بذكريات للمستمعين مثل الإسكندرية وبرج خليفة وصلالة وأبها.

وأشار إلى أنه بهدف إرضاء المستخدمين من جميع أنحاء الدول العربية، ستكون الحلقات باللهجات المختلفة أيضا من المصرية إلى السعودية والشامية والخليجية.

ويتميز بودكاست "نوما هنيئًا" بقصص خيالية تساعد المستمعين على الاسترخاء لينعموا بنوم هادئ حيث يأخذ الراوي في كل حلقة المستمع في رحلة تتأرجح بين عالمي الخيال والواقع، بينما هو يصف المناطق المحيطة ويروي تفاصيل الرواية التي من شأنها أن تشرك المستمع بما يكفي لأن يكون مستمعاً ولا تشده بالقدر الكافي لإبقائه مستيقظاً.

وبدورها، عبرت ليلى حمادة مؤسس شريك والرئيس التنفيذي في شركة "فنيال" للإعلام، عن سعادتها بالشراكة مع "ديزر"، لتكون شركتهم سباقة في إنتاج هذا النوع من البودكاست في الشرق الأوسط.

وقالت حمادة، لـ"د. ب. أ"، إنهم يسعون بطرق حديثة ومبتكرة ترتقي بعالم البودكاست الناطق باللغة العربية إلى المساهمة في تخفيف الأرق الذي يشهده نسبة كبيرة من المستمعين بسبب نمط الحياة.

وتنتج منصة "ديزر" العالمية عددا من البودكاست المتنوعة، منها الاجتماعي، والترفيهي والثقافي، ومن بينها بودكاست "الجريمة"، الذي يناقش الدوافع الخفية لقصص أشهر المجرمين.