تعيد "أليما أبسوفا"، الأوكرانية المتحدرة من أصول تترية بجزيرة القرم، الكثير من حساباتها لدى عودتها لوطنها مع بداية العام، بعد 4 سنوات قضتها فى مناطق سيطرة تنظيم داعش في سوريا بصحبة زوجها وأطفالها الـ5.

وتقول أبسوفا، لـ"فرانس برس"، إن الكثير قد يرتكبون الأخطاء، حامدة الله أن كل ذلك أصبح ماضيا خلف ظهرها.

وعن رحلتها من أوكرانيا لسوريا، توضح أن صديق لزوجها أقنعه بأن يذهب إلى سوريا فى مناطق سيطرة التنظيم، ليعيش هناك ويعمل في إصلاح الأحذية، الحرفة التى كان يمارسها فى وطنه أوكرانيا.

وتضيف أبسوفا أنها لم تستطع العيش بدون زوج ولا عائل لابنيها فى حينها، فلحقت به على الفور لتقيم بمناطق التنظيم، إذ تقول إنها لم تحب البقاء هناك بسبب عنف التنظيم ودمويته.

وتتابع أبسوفا أن المكان كان أشبه بالفخ، إذ يستحيل الخروج منه مع إغلاق كل المداخل وتعرض الهاربين للقتل رميا بالرصاص.

وتوضح أبسوفا أنها وزوجها لم يطلب منهما أبدا خلال إقامتهما لدى التنظيم حمل السلاح والقتال، إلا أن ذلك لم يشفع لهما لدى قوات سوريا الديمقراطية حين استسلامهما لها عام 2019، إذ تم اقتياد الزوج للمعتقل وأخذها وأبنائها لمخيم الهول سيء السمعة.

وتقول عن مخيم الهول، الذى شهد وفاة آلاف الأطفال بالمرض وسوء التغذية والذي أمضت فيه عامين، إنه كان صعبا ومؤذيا.

يذكر أن أوكرانيا تكاد تكون الدولة الأوروبية الوحيدة التى رحبت بجميع العائدين من أسر أفراد التنظيم دون قيود، إذ قال رئيس الوزراء فلاديمير زالينسكى، إنه مستعد لجلب مواطنيه من حيث كانوا.

ويقول رفعت شوبيروف، أحد أعيان التتر المسلمين، الذى شارك في مفاوضات إعادة أليما وسيدة غيرها الشهر الماضى، إن الصليب الأحمر ووزارة الخارجية الأوكرانية شاركا فى المفاوضات.

يذكر أن 10 سيدات أوكرانيات و30 طفلا أوكرانيا لا يزالون نزلاء في مخيم الهول.

ويقول شوبيروف، إنه ليست ثمة جهود قائمة لاستعادة الرجال الأوكرانيين المشاركين فى تنظيم داعش.

وتقول أبسوفا، إنها تفقد الأمل فى رؤية زوجها مجددا بعد اعتقاله، مضيفة أنها تنوي الالتحاق بأسرة زوجها والعمل على تربية أبنائها وتعويض ما فاتهم من المراحل الدراسية.