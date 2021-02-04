بايدن: يجب أن يتخلى الجيش في ميانمار عن السلطة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة عادت مجددًا والدبلوماسية رجعت، معربًا عن سعادته بانخراط بلاده في العالم ليس لمواجهة التحديات الحالية فقط وإنما المستقبلة أيضًا.



وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الخميس، أن أمريكا ستعمل على مواجهة الاستبداد والدكتاتورية ومطامع الصين ورغبة روسيا في الإضرار بديمقراطية الولايات المتحدة، مؤكدًا أن بلاده مستعدة للدفاع عن الديمقراطية.



وأشار إلى أن أمريكا تعاونت مع الشركاء والحلفاء للتعامل مع الانقلاب العسكري في ميانمار، خلال الأيام القليلة الماضية، مشددًا على أن «الديمقراطية يجب ألا تحيد عن رغبة الشعب أو الانحراف عن انتخابات شرعية».



وشدد على أن الجيش في ميانمار يجب أن يتخلى عن السلطة، ويطلق سراح كل المسؤولين المنتخبين، ويرفع القيود عن الاتصالات، مؤكدًا على وجود عواقب لكل المسؤولين عن الانقلاب.