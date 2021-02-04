ترشيح فيلم «إلى الأمام» لجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة بـ«الجولدن جلوب»

أعلنت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، اليوم الأربعاء، ترشيح فيلم «إلى الأمام» من إخراج دان سكانلون، لجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، ضمن حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ78، المقرر عقده في 28 فبراير الجاري.

«إلى الأمام» من تأليف دان سكانلون، سي. إس. أندرسون، وإخراج دان سكانلون، وتدور أحداثه في عالم خيالي، يشرع القزمان الشقيقان إيان وبارلي لايتفووت في السعي لاكتشاف ما إذا كان لا يزال هناك سحر أم لا، وذلك في سبيل قضائهم آخر يوم مع والدهم الذي مات صغيرا، وقام بأداء الأصوات كلا من كريس برات، توم هولاند، أوكتافيا سبنسر، جوليا لويس دريفوس، جون راتزينبيرجر.