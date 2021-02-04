شهدت محافظة شمال سيناء موجة أمطار ثانية خلال 24 ساعة ارتكزت في مناطق الحسنة ونخل.

وترفع القطاعات الخدمية خاصة قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والموارد المائية حالة الاستعداد بتعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ومتابعة غرفة عمليات الديوان العام وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن للتدخل عند تلقى بلاغات أهلية.

وأكد مواطنون من وسط سيناء سعادتهم بسقوط الأمطار، لا سيما أنه يستخدمونها في الزراعة، وكذلك تخزين مياه الأمطار في "الهرابات" التي تعتبر صهاريج يتم بنائها تحت الأرض ويعتمد عليها في الشرب طوال العام.