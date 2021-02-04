 موجة أمطار ثانية تشمل مراكز وسط سيناء.. والمواطنون سعداء بالمياه - بوابة الشروق
الخميس 4 فبراير 2021 5:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟


النتـائـج تصويت

موجة أمطار ثانية تشمل مراكز وسط سيناء.. والمواطنون سعداء بالمياه

محافظة شمال سيناء
محافظة شمال سيناء
مصطفى سنجر
نشر في: الخميس 4 فبراير 2021 - 5:34 م | آخر تحديث: الخميس 4 فبراير 2021 - 5:34 م

شهدت محافظة شمال سيناء موجة أمطار ثانية خلال 24 ساعة ارتكزت في مناطق الحسنة ونخل.

وترفع القطاعات الخدمية خاصة قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والموارد المائية حالة الاستعداد بتعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ومتابعة غرفة عمليات الديوان العام وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن للتدخل عند تلقى بلاغات أهلية.

وأكد مواطنون من وسط سيناء سعادتهم بسقوط الأمطار، لا سيما أنه يستخدمونها في الزراعة، وكذلك تخزين مياه الأمطار في "الهرابات" التي تعتبر صهاريج يتم بنائها تحت الأرض ويعتمد عليها في الشرب طوال العام.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك