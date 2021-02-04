الدقهلية تشهد طقسا سيئا وسقوط أمطار شديدة

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شهدت محافظة الدقهلية، طقسًا سيئًا إثر سقوط أمطار شديدة.

حيث عملت فرق من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء التي شهدت سقوط أمطار على كسح وشفط مياه الأمطار، التي تجمعت في بعض الشوارع والميادين اليوم الثاني على التوالي.

وبدوره، قال أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه تابع إجراءات التعامل الفوري لرؤساء المراكز والمدن والأحياء مع موجة الطقس والتقلبات الجوية وسقوط الأمطار.

وشدد على ضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي لمتابعة الأوضاع أولا بأول والتنسيق والتعاون المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

ووجه مختار، لرؤساء الوحدات المحلية وكافة القطاعات بضرورة التعامل الفوري مع موجة الطقس السيئ ورفع درجة الطوارئ وشفط تجمعات الأمطار بكافة النواحي والتواجد الميداني بالشارع للتعامل مع أي ظروف طارئة.

وأكد أن كافة أجهزة المحافظة، بدأت أولًا بأول في التعامل الفوري مع تجمعات الأمطار باستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى الدفع بسيارات الكسح والمعدات التابعة للوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون مع قطاعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة لشفط وكسح تجمعات المياه من الطرق والشوارع أولًا بأول لتيسير حركة السيارات والمواطنين وعدم وجود تكدس واختناقات للسيارات.

ووجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء بالتأكد من سلامة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة، وإزالة الوصلات العشوائية لمنع أي حوادث، حرصًا على حياة المواطنين وأرواحهم.

وكان محافظ الدقهلية، قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ والتعامل الفوري معها وإصلاح أية أعطال أو أعمدة إنارة على الفور، وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم.