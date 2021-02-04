مجموعة أو إم في النمساوية للطاقة تتخلى عن هدف توسيع إنتاج النفط

ذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة النمساوية "أو إم في" راينر زيله، اليوم الخميس، أن الشركة تتخلى عن هدفها بتوسيع إنتاج النفط والتكرير فيما تتحول أولوياتها إلى المنتجات الكيميائية.

وتراجع صافي الأرباح بنسبة 25 % ليصل إلى 3ر1 مليار يورو (5ر1 مليار دولار) العام الماضي في المجموعة وهي إحدى أكبر الشركات النمساوية فيما يتعلق بالعائدات والعاملين.

كانت الشركة قد خططت لزيادة إنتاجها من النفط إلى 600 ألف برميل يوميا على المدى المتوسط. ويقع الهدف الجديد بين 480 ألفا و500 ألف برميل يوميا.

وتراجع إنتاج العام الماضي بنسبة 5% ليصل إلى 463 ألف برميل يوميا جراء الانقطاعات في ليبيا التي يعصف بها الصراع.

وفيما تحاول الصناعات وقطاع المركبات خفض انبعاثات الكربون، تتطلع مجموعة "أو إم في" إلى شركتها "بورياليس" للبتروكيماويات على أنها محركها المستقبلي للنمو.

وقال زيله أمام مؤتمر صحفي في فيينا: "المنتجات الكيمائية سوف تكون مطلوبة في عالم ذا انبعاثات كربونية أقل".

وأعلنت الشركة أيضا أنها سوف تبيع محطات البنزين الخاصة بها البالغ عددها 120 محطة في سلوفينيا بعدما تخلصت من نحو 300 محطة ألمانية العام الماضي.

تراجعت عائدات "أو إم في" العام الماضي بنسبة 29 بالمئة لتصل إلى 6ر16 مليار يورو العام الماضي فيما أدت جائحة كوفيد-19 إلى تراجع الطلب على الطاقة وتراجع أسعار السلع.

وانخفضت الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 71 بالمئة لتصل إلى 1ر1 مليار يورو .