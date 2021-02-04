البنتاجون يجرى تحريات عن المجندين لتجنب دخول المتطرفين الجيش الأمريكي

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) إن الوزارة تراجع كيفية تحسين التحريات عن المجندين العسكريين للقضاء على التطرف في صفوفهم، بعد أن كانت أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي بمثابة "جرس إنذار" عندما تم اكتشاف مشاركة أفراد من الجيش فيها.



وتقوم قطاعات الجيش بإجراء تحريات عما يقرب من 500 ألف متقدم سنويا يسعون للانضمام إلى الجيش، منهم حوالي 200 ألف ينضمون كمجندين جدد



وأمر وزير الدفاع لويد أوستن بالمراجعة أمس الأربعاء خلال اجتماع مع جميع رؤساء الأفرع العسكرية لفهم كيفية تسلل وجهات النظر المتطرفة بين العسكريين بصورة أفضل، والبدء في البحث عن خيارات لاستئصالها.



وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي في مقابلة مع مكتب مكلاتشي فى واشنطن: "طرأت تغييرات على التحري عن المجندين. وقام بذلك كل فرع بصورة مختلفة. من بين الأشياء التي تمت مناقشتها متى وإلى أي درجة نقوم بتقييم الأفراد" على خلفية صلاتهم بالجماعات ذات الأيديولوجيات المتطرفة.