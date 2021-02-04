البعثة الأممية بليبيا ترحب بانعقاد محادثات اللجنة العسكرية المشتركة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن ترحيبها بانعقاد الجولة السابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+ 5) فى مقرها فى مدينة سرت، وذلك في الفترة من 4 إلى 7 فبراير الجاري، وذلك لمواصلة التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع فى 23 أكتوبر 2020 في جنيف.

وقالت البعثة الأممية، في بيان وزعته اليوم الخميس في جنيف، إن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة سيتمحور حول الإسراع في فتح الطريق الساحلى بغية تمكين المرور الآمن للمواطنين والبضائع والمساعدات الإنسانية.

وأشارت البعثة إلى أنه بناء على التقدم المحرز في الجولات السابقة من محادثات اللجنة فسوف يحضر الاجتماع خبراء إزالة الألغام من كلا الجانبين، بالإضافة إلى خبراء من البعثة لتقديم الدعم الفني ومناقشة سبل المضى قدما في عملية إزالة الألغام ومخلفات الحرب في المناطق الواقعة تحت سيطرة كل طرف.

وقال البيان إن اللجنة العسكرية المشتركة سوف تستكمل مناقشاتها مع بعثة الأمم المتحدة بشأن المتطلبات اللازمة لإرسال مراقبي الأمم المتحدة لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منها.