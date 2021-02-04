المصري يطمئن على حالة إسلام صلاح

أكد محمود الشحات طبيب الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى أن الحالة الصحية العامة لاسلام صلاح كابتن ومدافع الفريق مطمئنة للغاية وانه لا خوف على اللاعب بعدما اثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها كابتن المصرى لدى أحد أكبر استشارى جراحة الأنف بعد تعرضه لكسر فى عظام الأنف بالإضافة لاجراءه لجراحتين لتقطيب جرحين اصيب بهما فى الرأس والوجه.

وكان خماسى لاعبى الفريق الأول كريم العراقى ، اسلام صلاح ، محمد جريندو ، وزياد فرج ، والحارس محمد شحاتة قد تعرضوا لحادث مرورى أثناء عودتهم بسيارة كريم العراقى قبل مباراة البنك الاهلى الأخيرة بالدورى حيث تم الاصطدام باحدى اعمدة الإنارة بمدينة البرلس ونتج عنه إصابة إسلام صلاح وفقدان الوعى للمدافع كريم العراقى وسلامة باقى اللاعبين الثلاثة.

وأضاف طبيب المصرى المعالج أن الحالة العامة للمدافع اسلام صلاح تستوجب الراحة لنحو أسبوع قبل العودة لممارسة التدريبات الخفيفة مع ارتداءه لواقى الرأس لفترة وجيزة حتى يتم التئام كسر الأنف مع التنبيه على اللاعب بالحرص الزائد فى الكرات المشتركة وضربات الرأس.