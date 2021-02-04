ارتفع عدد مرضى السرطان على مستوى العالم إلى 19.3 مليون حالة، إضافة إلى 10 ملايين وفاة مرتبطة بالمرض، في عام 2020 مقابل 18.1 مليون حالة إصابة و9.6 مليون وفاة في عام 2018.

جاء ذلك في بيان لوكالة الطاقة الذرية، في فيينا اليوم الخميس، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة مرض السرطان، حيث نقل البيان الإحصائيات عن أحدث الأبحاث الصادرة عن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان.

وتوجه البيان بالشكر إلى الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية والباحثين في المجال الطبي الذي يستمر عملهم بلا هوادة على الرغم من التحديات الهائلة لوباء كورونا في مختلف دول العالم.

وذكر أن الهدف من اليوم العالمي للسرطان هو رفع مستوى الوعي بمخاطر المرض وتحفيز العمل نحو مستقبل خالٍ من المرض، لافتا إلى وقوع الكثير من الزيادة في الإصابات والوفيات في البلدان النامية حيث تشير الأبحاث إلى أنها ستستمر في مواجهة أكبر الزيادات النسبية في حدوث السرطان بحلول عام 2040.

وأشار البيان إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تساعد المتخصصين في جميع أنحاء العالم على تعزيز قدراتهم السريرية ونشر تكنولوجيات جديدة وتنفيذ أفضل الممارسات وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة مع الحفاظ على سلامة المرضى والموظفين.