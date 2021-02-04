قال المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط، إن القطار 210 كان متجهًا من القاهرة إلى أسوان، في نفس التوقيت كان يوجد سيارة معطلة على مزلقان فزارة بأسيوط.

وأضاف «الطيبي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «Ten»، أمس الأربعاء، أن حادثة التصادم بين القطار والسيارة تسببت في مصرع ثلاثة أشخاص، وإصابة ثلاثة آخرين.

وأشار السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط، إلى أنه لا لوم على عامل المزلقان، حيث قام بواجبه بتشغيل الصافرة؛ ليسمعها القطار ويتوقف، إلا أن المسافة حالت دون ذلك.

ولقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، أمس الأربعاء، في حادث تصادم قطار مع سيارة نقل بونش على مزلقان قرية فزارة التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط.