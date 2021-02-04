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المفوضية الأوروبية تعرض التوافق مع الولايات المتحدة بشأن حزم التحفيز الاقتصادي

د ب أ
نشر في: الخميس 4 فبراير 2021 - 10:23 م | آخر تحديث: الخميس 4 فبراير 2021 - 10:23 م

عرضت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس التوافق مع الولايات المتحدة بشأن حزم التحفيز الاقتصادي لدى الجانبين بهدف تحقيق تعاف سريع للاقتصاد العالمي بعد تجاوز جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية في كلمة له أمام غرفة التجارة الأمريكية "علينا تحقيق التوافق بشأن حزم التحفيز بأقصي صورة ممكنة".

وفي إشارة إلى كل من برنامج التحفيز الأمريكي المعروف باسم "إعادة البناء بشكل أفضل" والأوروبي المعروف باسم الجيل التالي من الاتحاد الأوروبي، قال دومبروفسكيس إن كلاهما برنامجان ضخمان للتحفيز والاستثمار.

وأضاف دومبروفسكيس إنه "من المنطقي أن نبحث عما يمكن أن يحقق قيمة مضافة أكبر من خلال التعاون" بين الجانبين.

وكرر دومبروفسكيس المسؤول عن ملفي التمويل والتجارة في المفوضية الأوروبية دعوته إلى تجاوز الخلاف التجاري على جانبي المحيط الأطلسي.

وقال المسؤول الأوروبي إنه على الجانبين المضي قدما واستكمال المفاوضات بشأن الرسوم الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم ودعم شركتي صناعة الطائرات الأمريكية بوينج والأوروبية أيرباص، مضيفا إن للاتحاد الأوروبي مصلحة في الوصول إلى حل لإلغاء الرسوم والرسوم المضادة.


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