قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة، إن مصر كانت حريصة بشكل دائم على دعم لبنان وسيادته واستقلاله ورأيه الحر على مدى عقود ماضية، منوهًا إلى أن لبنان يعاني مجموعة من المصاعب الكبرى؛ نتيجة لتداخل المشكلات السياسية المحلية مع الاقتصادية، فضلًا عن جائحة كورونا.

وأضاف السنيورة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء أمس الأربعاء، أن لبنان بحاجة إلى حكومة جديدة لاستعادة الثقة لدى اللبنانيين، مشددًا على أهمية تكوينها من المختصين وغير المنحازين للأحزاب والمستقلين.

ولفت إلى أن «سعد الحريري حصل على التكليف لتشكيل الحكومة الجديدة من مجلس النواب، لكن رئيس الجمهورية ميشيل عون لم يكن راضيًا عن هذا التكليف»، مؤكدًا أن «الحريري» يستطيع تأليف حكومة حال الاستعانة بالمختصين.

ونوه رئيس الوزراء اللبناني الأسبق إلى أن لبنان لا يستطيع تحمل تجربة جديدة مماثلة لحكومة الدكتور حسان دياب القائمة، متابعًا: «إذا استمر استعصاء رئيس الجمهورية فلن نجد أي حكومة، والحكومة لن تستطيع استعادة ثقة السياسيين والمجتمعين الدولي والعربي إذا هيمنت عليها الأحزاب الطائفية».

وأكد أن الأولوية في تشكيل الحكومة لا تتعلق بالمكاسب السياسية وإنما وقف الانهيار، مضيفًا أن «لبنان في حالة هبوط بدون أي لواجم تحد من قوة الارتطام الذي سيتعرض له البلاد ويؤدي إلى حالة من الفوضى».

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، سعد الحريري المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد حرص مصر للحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية بالمقام الأول، ولإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حالياً، من خلال قيام كافة القادة اللبنانيين بإعلاء المصلحة الوطنية، وتسوية الخلافات، وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني.