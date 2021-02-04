محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي في الحبايشة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، التوسعات الجاري تنفيذها بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي لمركزي البداري وساحل سليم في منطقة الحبايشة بمركز البداري، بطاقة 33 ألف متر مكعب/ يوم، التي تخدم مدينتي البداري وساحل سليم وبعض قرى المركزين؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وسير العمل بالمحطة؛ تمهيدًا لتشغيلها بكامل طاقتها، وذلك ضمن جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة كل المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات وتذليل العقبات أمام تنفيذها.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم.

حيث تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المحطة من أحواض وبرك الأكسدة وأحواض التهوية والمعالجة، واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن عن المحطة ومكونات مشروع صرف صحي "البداري/ ساحل سليم"، الذي يتكون من 3 محطات رفع، منهم محطتين رفع بالبداري ومحطة رفع أخرى بساحل سليم، وشبكات انحدار بطول 26 كيلو بمدينة البدارى، و16 كيلو بمدينة ساحل سليم، وخطوط طرد بطول 23 كم، حيث تم دخول الخدمة لشرق البداري وجاري دخول الخدمة لباقي المدينة وكذلك مدينة ساحل سليم، وذلك عقب الانتهاء من خط السيب النهائي والانتهاء من التجارب.

واستكمل المحافظ جولته في المحطة بتفقد أعمال التوسعات الجاري تنفيذها لإنشاء محطة ميكانيكية للصرف الصحي لاستيعاب قرى مركزي البداري وساحل سليم، ضمن المشروع الشامل للصرف الصحي، الذي يتم تنفيذه بأحدث التقنيات، مشددًا على مراعاة الضوابط والاشتراطات الفنية في التنفيذ.

ووجه المحافظ -خلال الجولة- مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة، بسرعة نهو الأعمال وتشغيل المشروع بكامل طاقته وفقًا لكل الاشتراطات الفنية، مشددًا على أهمية التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة لسرعة نهو الأعمال وتلافي الملاحظات وتذليل كل العقبات، وذلك وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.