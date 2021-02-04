حقيقة فيديو اعتداء الأمن على محامي بأسيوط المذاع على قنوات «الإخوان»

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نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو بإحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية متضمناً الزعم بإعتداء الأمن على محامٍ بأسيوط.

تداول بإحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية مقطع فيديو ادعى خلاله أحد المحامين تعرضه للاعتداء واحتجازه داخل نقطة معهد الأورام بأسيوط دون وجه حق.

بالانتقال والفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقى الأجهزة الأمنية بلاغا بحدوث مشادة كلامية داخل معهد الأورام بدائرة قسم شرطة أول أسيوط بين "المحامى المشار إليه" وعدد من أفراد الأمن الإدارى الخاص بالمعهد، بسبب رغبة المحامى الدخول للمعهد لزيارة والده المحجوز للعلاج وذلك فى غير أوقات الزيارة الرسمية ورفض أفراد الأمن الإدارى لذلك.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم الصلح والتراضى بين الطرفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.