الطائرات المسيرة تبدأ نقل لقاحات كورونا فى أبريل

أعلنت شركة زبلاين الأمريكية لخدمات توصيل الطلبات بطائرات مسيرة، والمتخصصة في التوريدات الطبية، اليوم الخميس، أنها تعتزم البدء في نقل اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 في أبريل المقبل.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت الشركة الناشئة، ومقرها جنوب سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في بيان، إنها تشترك مع "شركة تصنيع رائدة للقاحات كوفيد-19" في كل الأسواق، التي تعمل فيها حاليا طائراتها المسيرة.

وتقوم زبلاين بتوصيل الأدوية والإمدادات الطبية إلى المراكز الصحية في الريف في رواندا وغانا منذ عام 2016، وبدأت العام الماضي توصيل منتجات العناية الشخصية إلى مستشفيات ومراكز طبية في ولاية نورث كارولينا الأمريكية.

وتعتزم الشركة إضافة عمليات في نيجيريا في وقت لاحق هذا العام.

ورفضت زبلاين أن تحدد شريكها في إنتاج اللقاح، لكنها قالت إنها تصنع نظاما يسمح بتوصيل إمدادات طبيبة بدرجات حرارة متدنية للغاية، بما في ذلك "كل اللقاحات الرائدة ضد كوفيد-19".